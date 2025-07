Líder, São José encara a Briosa para seguir 100% na Copa Paulista

O São José encara a Portuguesa Santista na manhã deste domingo (13), a partir das 10h, no estádio Ulrico Mursa, em Santos, pela quinta rodada do grupo 4 da Copa Paulista. A partida terá transmissão ao vivo do canal de YouTube UlissesTV.

Com 12 pontos, a Águia do Vale tem quatro a mais que a Briosa, que está em segundo. Certamente, esse é o maior desafio do time da região até agora, já que venceu todos os jogos e não sofreu nenhum gol.