Taubaté visita o São Caetano e busca 1ª vitória na Copa Paulista

O Taubaté visita o São Caetano na tarde deste sábado (12), a partir das 15h, no estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul, em jogo que vale pela quinta rodada do grupo 4 da Copa Paulista.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Mais que isso, é a chance de o Burro da Central entrar na zona de classificação entre os quatro primeiros colocados e, quem sabe, conquistar a primeira vitória no torneio e se animar para o Clássico do Vale contra o São José no dia 20, em casa.