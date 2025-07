Sabesp faz manutenção em sistema e pode faltar água em São José

A Sabesp realiza manutenção emergencial no sistema e pode faltar água em São José dos Campos nesta sexta-feira (11) nos bairros da região central, como Jardim Paulista, Jardim Augusta e áreas próximas. A interrupção no abastecimento ocorre devido à manutenção que não estava prevista.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Equipes da companhia estão no local realizando os reparos necessários e informaram que a previsão é que o abastecimento seja normalizado no início da noite desta sexta.