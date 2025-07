Faculdade oferece cursos gratuitos de férias no Vale; SAIBA MAIS

A Faculdade Anhanguera de Jacareí abriu inscrições para cursos de férias gratuitos, que serão realizados de 15 e 24 de julho, sempre às 19h30. A programação inclui aulas presenciais com temas práticos e atuais, voltadas à capacitação profissional da comunidade.

Com duração de apenas uma noite e certificação digital inclusa, os cursos são oportunidade para quem deseja atualizar o currículo, desenvolver novas habilidades ou se reposicionar no mercado de trabalho.