Eletricista é indiciado por estupro após atacar vítima em casa

A Polícia Civil do Paraná indiciou um eletricista de 33 anos por estupro, após uma denúncia de abuso sexual cometido durante um atendimento técnico em uma residência de Ponta Grossa. O crime aconteceu em maio deste ano, quando a vítima solicitou reparos à empresa responsável pelo fornecimento de energia elétrica.

De acordo com as investigações, dois prestadores de serviço foram enviados ao local. Durante a visita, um dos eletricistas acompanhou a moradora até o porão da casa, sob a justificativa de buscar uma ferramenta. Nesse momento, segundo o relato da mulher, ele cometeu o abuso. Abalada, a vítima entrou em estado de choque e só conseguiu formalizar a denúncia dias depois.