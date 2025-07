Adeus, Antonio Julio Taino; ídolo do Taubaté morre aos 95 anos

O futebol de Taubaté está em luto.

Morreu, nesta sexta-feira (11), Antonio Julio Taino, aos 95 anos. Taino foi considerado um dos maiores jogadores da história do Burro da Central e foi campeão da divisão de acesso em 1954, quando o clube da região subiu pela primeira vez para a elite do Campeonato Paulista. Ele era meia-atacante.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp