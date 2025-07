Mercado imobiliário em SJC: R$ 4 bi em valor de vendas em 6 meses

O mercado imobiliário de São José dos Campos segue em expansão e registrou R$ 4,33 bilhões em VGV (Valor Geral de Vendas) nos últimos seis meses, com 67% das unidades já comercializadas, segundo dados divulgados pela Aconvap (Associação das Construtoras do Vale do Paraíba).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Ao todo, foram mapeados 5.769 imóveis em 40 empreendimentos, sinal do “apetite” dos investidores e da força do setor.