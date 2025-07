Com dor de barriga, menina de 12 anos descobre gravidez em UPA

Uma menina de 12 anos descobriu que está grávida ao procurar uma UPA em Nova Serrana, no Centro-Oeste de Minas Gerais, relatando dor de barriga. O caso foi registrado pela Polícia Militar nessa quinta-feira (10).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A equipe policial foi acionada no Hospital São José. Uma psicóloga informou que a garota foi encaminhada para lá após procurar a UPA se queixando de dores na barriga. Ela passou por exames na UPA que confirmaram a gravidez.