Pai mata filha que se recusou a deletar conta no Tik Tok

Um pai matou a própria filha, de 16 anos, após a adolescente se recusar a deletar a sua conta na rede social Tik Tok.

O caso aconteceu na cidade de Rawalpindi, no Paquistão, na última terça-feira (8) e foi divulgado nesta sexta-feira (11). Depois do crime, de acordo com a imprensa local, a família tentou simular que a jovem havia tirado a própria vida.