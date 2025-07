Vídeo mostra carro em chamas na Via Dutra em São José; ASSISTA

Vídeo mostra um carro em chamas na rodovia Presidente Dutra, no trecho de São José dos Campos, na manhã desta sexta-feira (11). O atendimento ao veículo mobilizou equipes da concessionária CCR RioSP e do Corpo de Bombeiros.

A concessionária informou que o CCO (Centro de Controle Operacional) foi acionado às 7h28 para atender um veículo de passeio em chamas no km 146 da pista expressa, sentido São Paulo, na Via Dutra em São José. Não houve vítimas.