Casa Branca publica imagem de Donald Trump vestido de Superman

A Casa Branca publicou em suas contas nas redes sociais, nessa quinta-feira (10), uma imagem do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, vestido como Superman e acompanhado das palavras 'Truth' (Verdade), 'Justice' (Justiça) e da frase 'The American Way' (O jeito americano).

A publicação, que já recebeu mais de 55 mil curtidas e 10 mil comentários, mostra Trump vestido com o lendário traje de super-herói e a legenda: "O símbolo da esperança" (The Symbol of Hope).