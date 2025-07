VÍDEO: Menina é encontrada morta após cair em penhasco de 70 m

O Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul resgatou, na noite dessa quinta-feira (10), o corpo da menina de 11 anos que caiu de um penhasco de cerca de 70 metros no Cânion Fortaleza, em Cambará do Sul. A vítima foi identificada pelo governador Eduardo Leite como Bianca Bernardom Zanella.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Natural de Curitiba (PR), Bianca visitava o parque com a família quando, segundo os bombeiros, saiu correndo em direção ao penhasco. O pai ainda tentou alcançá-la, mas não conseguiu evitar a queda. A menina era diagnosticada com TEA (Transtorno do Espectro Autista).