Anderson visita loja do ‘Chefe do Benefício’ em SJC: ‘Bom mesmo’

O prefeito de São José dos Campos, Anderson Farias (PSD), visitou a nova loja Busca Busca aberta no antigo Shopping Faro, na região central da cidade, espaço alugado pelo empresário chinês Alex Ye, conhecido como o “Chefe do Benefício”.

Pré-inaugurada na última terça-feira (8), a loja vem recebendo multidão de consumidores e tornou-se assunto viral nas redes sociais.