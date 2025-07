PM apreende espingarda, garrucha e revólver na zona sul de SJC

A Polícia Militar apreendeu três armas de fogo na região sul de São José dos Campos, durante patrulhamento preventivo nessa quinta-feira (10).

Policiais militares do 46º BPM/I receberam informações via 190 de que uma mulher havia achado, em sua garagem, munições e algo semelhante a uma arma de fogo. A denunciante estaria nervosa com a situação.