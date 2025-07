Loja da Havan em Taubaté vai gerar 150 empregos e abre em outubro

A nova loja da Havan em Taubaté vai gerar 150 empregos e será inaugurada em outubro. A confirmação foi feita por Nilton Hang, irmão de Luciano Hang, o dono da loja de departamentos.

Nilton recebeu a visita do prefeito Sérgio Victor (Novo), nessa quinta-feira (10), no imóvel que fica na Praça Monsenhor Silva Barros (Praça da Eletro), no centro de Taubaté, que foi alugado aos empreendedores do Sul do Brasil.