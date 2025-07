Incêndio em vegetação atinge trecho da Via Dutra em Taubaté

O CCO (Centro de Controle Operacional) da CCR RioSP foi acionado às 6h10 desta sexta-feira (11) para atendimento a uma ocorrência de fogo em vegetação no km 111 da rodovia Presidente Dutra, na pista sentido São Paulo, no trecho de Taubaté.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Apesar de não haver necessidade de interdição de faixas, a fumaça chegou a prejudicar temporariamente a visibilidade na pista. A atuação rápida das equipes evitou maiores impactos ao tráfego.