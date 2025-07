PF combate casos de abuso sexual de crianças e jovens em São José

A PF (Polícia Federal) cumpriu mandado de busca e apreensão em São José dos Campos, nessa quinta-feira (10), para reprimir a posse e o compartilhamento de fotos e vídeos contendo cenas de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes.

As investigações indicam que, apenas nos meses de março e abril de 2025, o investigado teria compartilhado aproximadamente 460 arquivos com esse tipo de conteúdo por meio de redes sociais.