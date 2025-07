Foi visitar o namorado e acabou assassinada

Uma mulher foi assassinada a tiros na tarde desta quinta-feira (10). Durante o ataque, uma idosa também foi ferida, mas sobreviveu. A Polícia Militar esteve no local e investiga o caso.

O crime aconteceu nas proximidades de uma subestação de energia no Conjunto Rosane Collor, bairro Clima Bom, parte alta de Maceió. A vítima, identificada apenas como Scarlate, não resistiu aos ferimentos e morreu no local.