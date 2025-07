Motociclista avança sinal fechado e é atingido por dois carros

Um grave acidente entre uma motocicleta e dois carros mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros na tarde desta quarta-feira (9). A colisão deixou um jovem ferido e gerou lentidão no tráfego da região. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento do impacto.

O caso aconteceu no cruzamento entre a Avenida Goiás e a Avenida Paraná, em Lucas do Rio Verde (MT) — uma das áreas de maior movimento da cidade. Segundo a 13ª Companhia Independente de Bombeiros Militar (CIBM), o motociclista foi encontrado caído ao solo, em posição de decúbito lateral, desorientado e com dificuldades para se comunicar. O capacete já havia sido removido.