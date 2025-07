Matou a própria mãe a facadas e é suspeito de outro crime

Um homem de 46 anos foi preso em flagrante na manhã desta quinta-feira (10) após matar a própria mãe com diversos golpes de faca. A vítima, de 68 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. O caso está sob investigação e causou forte comoção na comunidade.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O crime aconteceu no bairro Vila Esmeralda, em Tangará da Serra (MT). Segundo a Polícia Militar, vizinhos ouviram gritos vindos da residência e acionaram o 190. Ao chegarem, encontraram o suspeito, identificado como Ronaldo Aparecido de Oliveira, em surto. Ele foi contido por populares até a chegada de uma equipe do 19º Batalhão, que realizou a prisão em flagrante.