'Golpe das plantas' volta a ocorrer em São José; entenda

A Polícia Civil investiga a aplicação do chamado “golpe das plantas” em cidades do Vale do Paraíba. Já há relatos do crime em São José dos Campos e Jacareí.

Uma vítima, moradora do Jardim das Indústrias, zona oeste de São José dos Campos, relatou que foi abordada por dois homens logo após receber uma encomenda do Mercado Livre. Eles ofereceram produtos relacionados ao cuidado de plantas, como adubo, fumo de rolo e mudas, inicialmente por valores baixos, entre R$ 8 e R$ 10.