Polícia de SP prende 920 foragidos em 24 horas

A Polícia Civil do Estado de São Paulo prendeu 920 foragidos da Justiça em apenas 24 horas durante a Operação Rastreio 2, deflagrada entre a quarta-feira (9) e a quinta-feira (10) em todo o território paulista. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, esse é o maior número de capturas já registrado em uma única operação policial no Brasil.

A ação contou com o envolvimento de todos os departamentos da Polícia Civil e teve como objetivo o cumprimento de mais de 1,4 mil mandados de prisão, a maioria relacionada a crimes graves e reincidência criminal. Os presos estavam sendo investigados em inquéritos policiais e já possuíam representações por prisões temporárias ou preventivas.