Polícia intercepta carga de papel A4 comprada com fraude

A Polícia Civil de Caçapava investiga um caso de estelionato envolvendo a compra fraudulenta de 98 caixas de papel A4, avaliadas em R$ 40 mil. A carga foi interceptada nesta quinta-feira (10) com apoio da Polícia Militar, após rastreamento feito pela empresa vítima, uma fornecedora de Santa Catarina.

Segundo o boletim de ocorrência, a empresa foi alertada por uma rede de supermercados que desconhecia a compra em seu nome, o que levantou a suspeita de fraude. A mercadoria foi localizada em uma chácara no bairro Jardim Rafael, em Caçapava. No local, dois homens, de 31 e 32 anos, foram abordados pela PM após seguirem o representante da empresa em um Honda Civic prata.