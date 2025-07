Taubaté recebe 4ª edição do Vale Rock Beer Festival

O estacionamento do Via Auto Shopping, em Taubaté, será palco da 4ª edição do Vale Rock Beer Festival, que acontece neste fim de semana, nos dias 11, 12 e 13 de julho. A entrada é gratuita e o público poderá curtir tributos a bandas consagradas do rock, além de aproveitar uma ampla variedade gastronômica e mais de 70 torneiras com os melhores rótulos de cervejas artesanais do país.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

O festival contará com estrutura completa, incluindo espaço kids com monitores, área pet friendly e um ambiente temático em celebração ao mês do rock. Na programação musical, haverá tributos a nomes como Queen, Charlie Brown Jr., Guns N’ Roses, Aerosmith, Black Sabbath, AC/DC, Led Zeppelin e muitos outros. O evento ainda promove uma ação solidária com arrecadação de 1 kg de alimento não perecível, destinado ao Fundo Social de Solidariedade de Taubaté.