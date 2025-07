Nova Havan de Taubaté tem previsão de abertura e reforma de praça

A cidade de Taubaté terá uma nova unidade da Havan. O investimento privado não se limita à instalação da loja: em parceria com a Prefeitura, a empresa assumiu o compromisso de revitalizar a Praça Monsenhor Silva Barros, conhecida anteriormente como Praça da Eletro e que passará a ser chamada informalmente de “Praça da Havan”.

A revitalização do espaço público será feita com recursos da iniciativa privada, sem custos para os cofres públicos. A praça vai se tornar novamente um local de convivência para as famílias, com iluminação de alta qualidade e infraestrutura moderna.