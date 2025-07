São José Basket vence o Ourinhos e fica mais perto da semi na LBF

Com esse resultado, o time da região, sob comando do técnico Leandro Leal, sai na frente na disputa da série melhor de três partidas.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O São José Basket venceu o Ourinhos por 80 a 67 na noite desta quinta-feira (10), no ginásio do Teatrão, em São José dos Campos, pelo jogo de ida das quartas de final da LBF (Liga de Basquete Feminino) 2025.

Agora, as duas equipes voltam à quadra no dia 17, às 19h30, no ginásio Monstrinho, em Ourinhos, pelo segundo jogo. E, se vencer, o time joseense irá avançar para a semifinal.

O jogo

Em quadra, o São José tentou equilibrar as ações no primeiro quarto, mas encontrou dificuldades contra um adversário qualificado. Mas, em um período de bom nível técnico, o Ourinhos ficou dois pontos à frente no placar: 22 a 20.

Veio o segundo quarto e o São José continuou equilibrando as ações, sem deixar as visitantes escaparem no placar. Mas, ficaram quatro pontos atrás, com 37 a 33 e a expectativa de melhora após o intervalo.