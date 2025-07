Frio se intensifica e Campos pode registrar até 4°C

A continuidade da massa de ar frio e seco que atua sobre o estado de São Paulo deve manter a sensação térmica de frio nas próximas horas, com destaque para a Serra da Mantiqueira, onde as temperaturas devem atingir os níveis mais baixos do estado. Em Campos do Jordão, por exemplo, os termômetros podem marcar entre 4°C e 8°C, especialmente durante a madrugada e no início da manhã.

De modo geral, as mínimas previstas variam entre 10°C e 15°C em boa parte do território paulista, mas nas regiões serranas e em áreas com maior altitude, como na Mantiqueira, o frio deve ser mais rigoroso.