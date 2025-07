Vídeo mostra idosa agredida por ladrão em Taubaté; VEJA

Câmeras de segurança registraram o momento em que uma idosa de 83 anos foi violentamente agredida durante um assalto em Taubaté. O crime ocorreu na manhã desta quinta-feira (10), na rua Paulo Setúbal, no bairro Vila São José. As imagens circulam nas redes sociais e causaram revolta entre os moradores da cidade.

Nas gravações, é possível ver o momento exato em que o criminoso, pilotando uma motocicleta, se aproxima da vítima e tenta arrancar sua bolsa. Ao resistir, a idosa é puxada com violência e cai de costas no asfalto. O suspeito foge em alta velocidade logo em seguida.