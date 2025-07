Sindicato dos Metalúrgicos de São José repudia Trump

O Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos divulgou nesta quinta-feira (10) uma nota de repúdio à decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que anunciou o aumento de 50% nas tarifas sobre produtos brasileiros. Para a entidade, a medida vai muito além de uma disputa comercial e representa um ataque direto à soberania do Brasil, com motivações políticas que visam favorecer o ex-presidente Jair Bolsonaro.

Na avaliação do sindicato, a ação de Trump configura uma tentativa de interferência estrangeira nos processos democráticos brasileiros, ao alegar que as sanções seriam uma resposta à suposta “perseguição” contra Bolsonaro. “É inadmissível que um país soberano seja pressionado por interesses externos com o objetivo de blindar figuras envolvidas em ataques às instituições democráticas”, afirma o texto.