Gabrielly Vitória morre aos 16 anos e família doa órgãos

A adolescente Gabriely Vitória de Melo, de 16 anos, morreu neste fim de semana após enfrentar um quadro grave de depressão. Ela chegou a ser socorrida com vida, mas não resistiu após ser internada na Santa Casa.

O caso ocorreu em Campo Grande. Em um ato de solidariedade, a família da jovem autorizou a doação de seus órgãos, gesto que pode beneficiar pacientes que aguardam por transplantes.