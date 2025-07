Menino de 3 anos se afoga e morre em máquina de lavar

Um menino de 3 anos morreu após se afogar em uma máquina de lavar roupas. A criança chegou a ser socorrida, mas não resistiu. O caso é investigado pelas autoridades.

O acidente aconteceu em Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba. Arthur, como foi identificado, estava em casa com a mãe no bairro Jardim Ana Terra quando foi encontrado inconsciente dentro do eletrodoméstico, na tarde de terça-feira (8).