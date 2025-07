Aos 20 anos, Laisson perde a vida em acidente na estrada

Um jovem de 20 anos morreu após um grave acidente na manhã desta quinta-feira (10). Ele capotou com o veículo na PR-495 e chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. A morte gerou grande comoção entre familiares, amigos e moradores da comunidade onde ele vivia.

O acidente aconteceu no trecho da rodovia que liga Santa Helena a Entre Rios do Oeste, no oeste do Paraná. Segundo informações da RICtv, Laisson Kuhn conduzia uma Fiat Strada quando perdeu o controle da direção e capotou. Ele foi lançado para fora do veículo, que parou distante do acostamento, o que levanta a hipótese de que o acidente possa ter ocorrido durante a madrugada e só tenha sido percebido horas depois.