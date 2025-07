Enfermeira é encontrada morta em casa e namorado é suspeito

O crime aconteceu no bairro Jardim Cearense, em Fortaleza, na Área Integrada de Segurança 9 (AIS 9). Após cometer o assassinato, o suspeito fugiu, mas foi localizado pela polícia no bairro Maraponga, também na mesma região. Ele foi levado ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e permanece à disposição da Justiça.

A enfermeira Clarissa Costa Gomes, de 31 anos, foi encontrada morta com sinais de violência. O principal suspeito do crime é o namorado dela, um homem de 26 anos, preso em flagrante pela Polícia Civil. O caso está sendo tratado como feminicídio.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social, a causa da morte será confirmada somente após a conclusão do laudo da Perícia Forense do Estado do Ceará.

Clarissa atuava como enfermeira no Hospital Geral de Fortaleza (HGF). Em nota, o Conselho Regional de Enfermagem do Ceará (Coren-CE) lamentou a perda e prestou solidariedade aos familiares e colegas de trabalho. A entidade destacou o compromisso e a dedicação da profissional com a saúde da população cearense.