Técnica de enfermagem marca encontro no Tinder e é atacada

O caso ocorreu na região Noroeste de Belo Horizonte. Segundo o boletim de ocorrência, por volta das 20h, a jovem se encontrou com o homem, ainda não identificado, na rua Albert Sabin, próximo a um sacolão. No ponto combinado, ela entrou em um Fiat Pálio cinza escuro.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O suspeito dirigiu até a rua Francisca Santos Anastasia, no bairro Paquetá. No local, conforme relatado pela vítima, o homem tentou agarrá-la à força. Após a recusa, ele passou a agredi-la com socos no rosto, rasgou suas roupas e a jogou para fora do carro.

Antes de fugir, o agressor roubou diversos itens da jovem, incluindo um iPhone 13, uma blusa preta, bolsa, par de sapatos, uniforme azul, óculos de grau, carteira e quatro cartões bancários.

A Polícia Militar foi acionada por meio do 190 e enviou uma viatura ao local. Os policiais prestaram socorro à vítima e deram início às buscas, mas até o encerramento do registro, o suspeito não havia sido localizado.