VÍDEO: Vereadora é flagrada furtando 2 lojas em menos de 24 horas

A vereadora Carla Andreia Dressler (PSDB), de Vale de São Domingos (MT), está sendo investigada pela Polícia Civil após ser flagrada em câmeras de segurança furtando peças de roupas em duas lojas de Pontes e Lacerda (MT).

Na terça-feira (8), a parlamentar de 41 anos foi detida ao esconder itens de uma loja fitness em sua bolsa. Ela pagou fiança e foi liberada. No dia seguinte, outra comerciante registrou boletim de ocorrência após flagrar a vereadora levando um vestido e uma saia sem pagar – novamente acompanhada por uma criança.