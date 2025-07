'Descanse em paz, tio Galdino'; ele morreu aos 81 anos no Vale

José Galdino Ribeiro morreu aos 81 anos, em Jacareí, nesta última quarta-feira (9). Ele foi sepultado na tarde desta quinta-feira (10), no Cemitério Memorial do Vale, na mesma cidade.

Ele deixou um legado de bom coração, alegria e vontade de viver. Agora, parentes e amigos lamentam a partida de seu José Galdino.