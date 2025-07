Seu Zé morre aos 100 anos e deixa família de luto no Vale

Aos 100 anos, José dos Reis morreu nesta quinta-feira (10), em Jacareí. A cerimônia de despedida acontece nesta sexta-feira (11), às 14h30, no Cemitério Jardim da Paz. Ele iria completar 101 anos em agosto e foi um exemplo de longevidade.

Nas redes sociais, amigos e conhecidos de Seu Zé lamentaram a partida. Mas, também, valorizaram essa longevidade. Paty Alves destacou isso no Facebook. "Que Deus conforte o coração da família e amigos. Que benção chega aos 100 anos, descanse em paz", escreveu.