Busca Busca SJC amplia funcionamento e abre aos fins de semana

O recém-inaugurado shopping Busca Busca SJC, em São José dos Campos, abriu as portas com grande movimentação e já caiu no gosto do público. Com foco em produtos importados, o espaço funciona agora também aos sábados, das 9h às 19h, e aos domingos e feriados, das 9h às 17h.

De acordo com o empresário Alex Ye, responsável pelo centro comercial, dois andares que antes eram vagas de estacionamento já foram transformados em espaço para lojas, enquanto os pavimentos superiores seguem em fase de adaptação. Inspirado no modelo de autoatendimento com grandes estoques e corredores amplos, o formato visa atender tanto o consumidor final quanto quem busca compras no atacado. A unidade em São José dos Campos já gerou dezenas de empregos e segue o modelo adotado com sucesso nas filiais do Brás e de Santo Amaro, na capital paulista.

O objetivo do Busca Busca é claro: oferecer preços competitivos para atrair o consumidor que busca economia, inclusive desbancando pequenos lojistas de importados. O modelo de negócios aposta em grandes volumes de compra e negociação direta com fornecedores internacionais, prometendo fidelizar o público com preços acessíveis em produtos do dia a dia e para presentes. A loja integra uma rede em expansão e pretende se consolidar como referência na região.