Organização criminosa em Taubaté é flagrada com drogas e armas

A DEIC (Delegacia Especializada de Investigações Criminais) de Taubaté cumpriu mandados de busca e apreensão nesta quinta-feira (10) no Parque Três Marias e São Gonçalo, resultando na prisão de seis integrantes de uma associação criminosa envolvida com tráfico de drogas, roubos e adulteração de veículos.

Durante as buscas, os policiais apreenderam armas de fogo, entorpecentes e um carro. O líder da organização e sua companheira foram detidos após tentarem destruir provas – incluindo anotações do tráfico escondidas no lixo e em um pote de sorvete.