Polícia investiga morte a tiros de irmão de PM no Vale

Um homem de 23 anos foi morto a tiros na madrugada desta terça-feira (8), em Lorena, no bairro Santa Edwiges. A vítima, identificada como Iago dos Santos Lemos, foi encontrada caída sobre a calçada da rua Teófilo de Freitas Castro Júnior por volta da 1h15, já sem vida. O óbito foi constatado no local por uma equipe do Samu.

De acordo com o boletim policial, o corpo de Iago apresentava ao menos quatro perfurações por disparos de arma de fogo. A perícia recolheu cápsulas de pistola no local, além de outros indícios que apontam para uma execução à queima-roupa. A Polícia Civil apura a possibilidade de emboscada ou crime premeditado.