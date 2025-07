Adeus, Igor! Jovem de 19 é baleado e morre em esquina do Vale

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Um jovem de 19 anos foi assassinado a tiros em uma esquina do bairro São João, em Cachoeira Paulista. A vítima, identificada como Igor dos Santos André, foi encontrada ferida por disparos de arma de fogo nas regiões da cabeça, tórax e ombro. Ele chegou a ser socorrido por uma unidade de resgate, mas não resistiu aos ferimentos e morreu ao dar entrada no pronto-socorro da cidade.

No local, a perícia encontrou e apreendeu um projétil, além de um cigarro parcialmente consumido com substância semelhante à maconha e um celular da marca Xiaomi. A polícia suspeita que o aparelho pertença à namorada da vítima e que contenha informações relevantes para a apuração do caso, como um possível áudio em que Igor teria citado os nomes de seus agressores antes de morrer.

Segundo as investigações preliminares, o jovem teria se desentendido com indivíduos ligados ao tráfico de drogas em um ponto conhecido como “biqueira da estação”, no bairro Santa Terezinha. Os suspeitos, conhecidos pelos apelidos “Danielzinho” (ou “Menor do Vale”) e “Zequinha”, teriam ameaçado Igor anteriormente. Informações indicam que os dois homens seriam reincidentes em crimes semelhantes na região.

Ainda de acordo com a polícia, o local onde o crime aconteceu possuía pouca iluminação e não contava com câmeras de segurança. Várias testemunhas ouvidas, que preferiram não se identificar por medo de retaliações, confirmaram os apelidos dos possíveis autores.