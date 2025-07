Márcio França vê risco de demissão em SP após 'tarifaço' de Trump

O ministro do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, Márcio França (PSB), disse que o estado de São Paulo será o mais impactado pela sobretaxa de 50% para produtos brasileiros imposta pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Segundo França, a região do Vale do Paraíba pode ser uma das mais impactadas no estado, em razão da Embraer e da indústria automotiva, fortes exportadoras para os EUA.