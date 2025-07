Morte em rodeio no Vale: órgãos de Guilherme vão salvar 9 vidas

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A captação dos órgãos foi realizada nesta quinta-feira (10), na Santa Casa de Lorena, e os órgãos foram destinados a pessoas que aguardavam na fila do Sistema Nacional de Transplantes.

Suelen, a mãe de Guilherme, tem sido reconhecida pela força com que enfrenta o luto, ao mesmo tempo em que cobra esclarecimentos sobre as circunstâncias que levaram à morte do filho. Amigos e familiares destacam que a memória do jovem será preservada não apenas pela tragédia, mas principalmente pela escolha de salvar outras vidas.

"É um momento de sofrimento, mas também de esperança. A atitude da família representa um exemplo de empatia e amor ao próximo", comentou um amigo próximo nas redes sociais.