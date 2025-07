Ministro Márcio França pede renúncia de Tarcísio: ‘Infantil’

O ministro do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, Márcio França (PSB), pediu a renúncia do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), nesta quinta-feira (10).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O pedido foi feito por vídeo publicado nas redes sociais e confirmado em entrevista a OVALE. França alega que Tarcísio errou ao "fazer campanha" para o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que anunciou uma sobretaxa de 50% para produtos brasileiros.