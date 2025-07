Ameaças ao prefeito de Jacareí são investigadas pela Polícia Civi

A Prefeitura de Jacareí publicou no Diário Oficial do Município, no dia 27 de junho, o edital de contratação para locação de um carro blindado ao prefeito Celso Florêncio (PL), por 24 meses, no valor mensal de R$ 14.990, totalizando R$ 359.760 no período. A medida visa garantir a segurança do chefe do Executivo em compromissos oficiais dentro e fora da cidade.