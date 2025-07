Embraer: 'Trabalhando para reestabelecer alíquota zero’ nos EUA

A Embraer informou que está avaliando os possíveis impactos em seus negócios da possibilidade de aumento de tarifa anunciada na quarta-feira (9) pelo presidente dos Estados Unidos, Donaldo Trump, em taxar os produtos brasileiros em 50% a partir de 1º de agosto.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Em nota, a fabricante com sede em São José dos Campos, que pode ser a mais prejudicada pelo tarifaço do republicano, informou que está avaliando a tarifa do governo americano sobre os produtos brasileiros, “caso o decreto se aplique à indústria de aviação no Brasil”.