Passagem de supercarga de 800 toneladas pelo Vale é adiada

O transformador será transportado por um conjunto com 59 eixos. A carga partirá de Guarulhos (SP) e seguirá até o Porto de Itaguaí (RJ), passando pelo trecho do Vale do Paraíba e pela cidade de Seropédica. Todo o deslocamento será monitorado 24 horas pelo CCO (Centro de Controle Operacional) da concessionária.

Para minimizar os impactos aos usuários da rodovia, a CCR disse que elaborou um planejamento detalhado em conjunto com os demais envolvidos. Inicialmente, as operações estavam programadas para começar no entorno do km 218 da Dutra, com interdições temporárias de faixas para posicionamento da carga na pista sentido norte (Rio de Janeiro). A nova programação será divulgada assim que a data da operação for confirmada.