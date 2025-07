Sob Trump, exportações do Vale para EUA caem 15% em 2025

A eleição do republicano Donald Trump como presidente dos Estados Unidos não representou aumento da relação comercial com as empresas do Vale do Paraíba, como ocorreu durante a gestão do democrata e ex-presidente Joe Biden.

No primeiro semestre de 2025, a região exportou US$ 1,25 bilhão para os EUA contra US$ 1,48 bilhão em igual período do ano passado, uma queda de 15,40%. Apenas duas das sete cidades mais exportadoras para os EUA aumentaram as vendas.