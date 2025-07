Avião, petróleo e reator: veja produtos que Vale exporta aos EUA

Maior exportadora do Vale e a principal vendedora de aviões do país, São José dos Campos tem 52% das suas exportações em 2025 atreladas aos Estados Unidos.

Os norte-americanos compraram US$ 738,29 milhões das empresas de São José no primeiro semestre do ano, o que representa 52,44% do total de US$ 1,40 bilhão em exportações da cidade no mesmo período.

Os aviões representam 92% do total exportado por São José aos Estados Unidos em 2025, e 48% das exportações totais do município neste ano. A cidade é sede da Embraer, a terceira maior fabricante de aviões comerciais do mundo, e tornou-se a maior exportadora de aviões do Brasil.