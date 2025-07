Funcabes: após anunciar aumento para servidores, Prefeitura recua

Pouco mais de um mês após anunciar que iria aumentar os salários dos servidores que atuam no convênio da Prefeitura com a Funcabes (Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté), o governo Sérgio Victor (Novo) recuou e informou que "não será possível, neste momento, atender ao pleito de reajuste solicitado".

O anúncio havia sido feito em 28 de maio pela secretária-adjunta de educação do município, Elisa Coelho, durante audiência pública na Câmara. Na ocasião, foi dito que o aumento seria de 25% para auxiliar e auxiliar de transporte; de 22% para auxiliar de inclusão; de 8% para auxiliar de libras, oficineiros, professores e instrutores; e de 5% para supervisor pedagógico, analista administrativo e supervisor administrativo.